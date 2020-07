Dieci anni dalla casa di Montecarlo, Storace: "Ma ora sarebbe sciocco infierire su FIni" (Di martedì 28 luglio 2020) "Mi sembrerebbe sciocco infierire su FIni". Dieci anni dopo lo scandalo della casa di Montecarlo che travolse Gianfranco FIni, Francesco Storace usa il flair play. L`ex esponente di An e governatore del Lazio, fresco di nomina alla vicedirezione de `Il Tempo`, dice all`Adnkronos dell`ex presidente della Camera: "`Io l`ho combattuto nel momento di massimo potere, ho fondato anche un partito contro le sue idee, ma non mi sembra più il caso di affondare la lama... `". Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni Simona Quadarella: Vorrei nuotare per i prossimi dieci anni Nuoto•com Zelo, addio alla maestra Laura Codecasa: aveva quasi 99 anni

Laura Codecasa per almeno 45 anni è stata la “maestra” di Zelo e, fino all’ultimo giorno dei suoi 98 anni, è stata “maestra di vita” per tutti quelli che l’hanno conosciuta. Tra una settimana avrebbe ...

Le scuole italiane sono vecchie, molti edifici hanno 100 anni. Azzolina: le metteremo a posto col Recovery Fund

Oltre la metà delle scuole italiane sono vecchie: hanno più di 45 anni. Una percentuale minore, ma non residua, ha oltre un secolo di vita. A ricordarlo è un report dell'”Osservatorio Povertà educativ ...

