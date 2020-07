Designazioni arbitri serie A 29 luglio: Cagliari Juve a Ghersini (Di martedì 28 luglio 2020) , Lazio Brescia verrà diretta da Massimi. Ecco tutte le scelte La C.A.N. A ha diramato i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le otto gare valide per la 18ª giornata di ritorno del Campionato di serie A 2019/20 in programma mercoledì 29 luglio. Ecco le scelte: H. VERONA – SPAL Mercoledì 29/07 h. 19.30 SOZZA MELI – MARCHI IV: ROS VAR: GIUA AVAR: PASSERI LAZIO – BRESCIA Mercoledì 29/07 h. 19.30 MASSIMI FIORITO – MASTRODONATO IV: GUIDA VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO SAMPDORIA – MILAN Mercoledì 29/07 h. 19.30 PASQUA MONDIN – DE MEO IV: MANGANIELLO VAR: MASSA AVAR: LO CICERO SASSUOLO – GENOA Mercoledì 29/07 h. 19.30 MARESCA TEGONI – COLAROSSI IV: ABISSO VAR: FABBRI AVAR: ... Leggi su calcionews24

