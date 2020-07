Concorso SNA 2020, oltre 21mila candidature ricevute: bando, requisiti di accesso, prove e programmi (Di martedì 28 luglio 2020) Stop alle candidature per il Concorso SNA 2020: il 25 Luglio alle 23.59 si è chiusa la finestra temporale utile per inviare le istanze di partecipazione. Emergono i primi dati: sono più di 21mila gli iscritti (leggi qui la comunicazione). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 30 Giugno il Concorso SNA 2020 per l’assunzione di 315 allievi al corso-Concorso di formazione dirigenziale porterà al reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici. A maggio nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 5 Maggio 2020 era già uscito il Decreto di autorizzazione per consentire alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) a ... Leggi su leggioggi

Stop alle candidature per il Concorso SNA 2020: il 25 Luglio alle 23.59 si è chiusa la finestra temporale utile per inviare le istanze di partecipazione. Emergono i primi dati: sono più di 21mila gli ...

Roma, 27 lug 18:21 - (Agenzia Nova) - Numeri ragguardevoli, in termini di partecipazione, per i concorsi nella Pubblica amministrazione con procedura gestita da Formez e totalmente digitalizzata, graz ...

