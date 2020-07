Clamoroso dalla Spagna, trattativa aperta tra Lazio e… David Silva (Di martedì 28 luglio 2020) La Lazio in questa stagione è andata vicina alla vittoria del campionato ed è riuscita a battere la Juventus nella finale di Supercoppa. Un campionato che nella ripresa è stato costellato da risultati negativi, decisivi poi ai fini della lotta scudetto. Lotito e Tare sono già al lavoro per l'anno prossimo e dalla Spagna in queste ore è arrivata una vera e propria bomba di mercato.Lazio SU David Silvacaption id="attachment 997831" align="alignnone" width="300" David Silva (getty images)/captionI biancocelesti infatti starebbero cercando di portare in Italia David Silva. Lo spagnolo 34enne che si è svincolato il Manchester City e ha offerte da Al-Alhi e Al-Nasr. Secondo quanto ... Leggi su itasportpress

I biancocelesti infatti starebbero cercando di portare in Italia David Silva. Lo spagnolo 34enne che si è svincolato il Manchester City e ha offerte da Al-Alhi e Al-Nasr.

Nuova pista clamorosa per il Palermo, che potrebbe ripartire dalla Serie C con allenatore un ex campione del mondo di Berlino 2006 Il Palermo, dopo il fallimento e la retrocessione in Serie D, riparti ...

Inter-Napoli LIVE, le formazioni ufficiali: out Eriksen, Lautaro e Fabian Ruiz. L'ex Politano dal 1'

Vincere per confermare il secondo posto ed eliminare l'unica chance rimasta che comprometterebbe l'approdo in Champions League. È questa la missione che l'Inter ...

