Carabinieri Piacenza, il nuovo comandante provinciale Abrate: “Ora guadagnare la fiducia. Arresti? Non guarderò le statistiche” (Di martedì 28 luglio 2020) “Il mio obiettivo personale, come ho fatto in tutti i luoghi in cui sono andato, è quello di guadagnare la fiducia, che si guadagna giorno per giorno”. Così il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Piacenza, colonnello Paolo Abrate, presentandosi alla stampa. L’ufficiale è arrivato dopo le misure cautelari nei confronti dei militari e il sequestro della caserma della stazione Levante. “Si possono fare grandi dichiarazioni di intenti ma poi è coi fatti che si ottengono le cose. La mia promessa e il mio impegno è di dedicare ogni mia forza e energia alla tutela della cittadinanza di Piacenza”, ha detto. “Non sono uno che guarda alla statistica, però al ... Leggi su ilfattoquotidiano

