Campari, risultati 1° semestre in calo su effetto Covid (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Campari ha approvato i risultati finanziari al 30 giugno 2020. Il primo semestre riflette a pieno l'impatto della pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure restrittive in tutti i mercati chiave. Il Gruppo ha registrato vendite pari a 768,7 milioni di euro, con una flessione organica pari al -11,3% ed una totale pari al -9,4%, con un utile pari a 73 milioni di euro (-40,6%). Con riferimento al resto dell'anno, per quanto riguarda la performance organica, gli effetti generati da Covid-19 continueranno a impattare in particolare l'inizio del terzo trimestre. Si prevede, inoltre che, l'impatto negativo possa diminuire con la graduale revoca delle misure restrittive nei vari mercati, stanti le attuali condizioni di visibilità.

