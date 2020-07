Calciomercato, su Vertonghen anche la Fiorentina (Di martedì 28 luglio 2020) . Sull’ormai ex Tottenham ci sono anche Roma, Inter e Napoli La Fiorentina continua a monitorare la situazione legata a Jan Vertonghen. Il difensore belga, dopo essersi svincolato dal Tottenham, ha attirato su di se l’interesse di diverse squadre di A. Sul giocatore c’è la Fiorentina, come riportato dall’edizione odierna de La Nazione, ma anche Roma, Inter e Napoli. Le prossime ore saranno decisive, il giocatore sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati di questo mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

