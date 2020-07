Attilio Fontana: «Basta fango, non mi dimetto. La Regione Lombardia non ha speso un euro» (Di martedì 28 luglio 2020) Basta con il fango. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non ha alcuna intenzione di dimettersi dopo l’iscrizione nel registro degli indagati per il caso dei camici. «Scherza? Di benzina nel serbatoio ne ho tantissima, anzi devo accelerare per consumarla un po’», dice in un’intervista a Repubblica. Il presidente della Regione Lombardia ribadisce quanto spiegato nel suo intervento in Consiglio regionale. E precisa di essere stato informato dalla sua segreteria del contratto di affidamento diretto e senza gara a Dama, l’azienda del cognato, fra il 10 e il 12 maggio. Attilio Fontana: «La Regione non pagherà» «Glielo dico con ... Leggi su secoloditalia

