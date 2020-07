Approvata la legge per la tutela e valorizzazione dei piccoli comuni del Lazio (Di martedì 28 luglio 2020) di Francesca De Vito, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle in Regione Lazio Per la prima volta la Regione Lazio si dota di una legge per la tutela e la valorizzazione dei comuni con una popoLazione inferiore a 5 mila abitanti. Parliamo di un provvedimento che si attendeva da quasi 20 anni e oggi finalmente è legge grazie al MoVimento 5 Stelle che da opposizione costruttiva, ha presentato, difeso e sostenuto la proposta, di cui sono stata la prima firmataria, riuscendo a farla approvare dal consiglio. Con questo atto ho voluto analizzare le maggiori problematiche che riguardano i piccoli comuni, legate all’ambiente, al dissesto idrogeologico, alle attività produttive e allo spopolamento, e ... Leggi su ilblogdellestelle

robersperanza : Il 18 Marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime covid. È bello che la legge che la istituisce sia s… - matteosalvinimi : Ieri sera una vittoria della Lega a cui tengo molto: la nostra proposta per istituire una Commissione d’inchiesta s… - g_brescia : LA LEGGE SUL CONFLITTO D’INTERESSI VA APPROVATA ENTRO FINE ANNO Per @Mov5Stelle è una priorità.Vogliamo norme seri… - ronzidante : RT @M5S_Senato: Approvata la legge per la tutela e valorizzazione dei piccoli comuni del Lazio - Scisciano : Campania, approvata la legge per l’istituzione dello psicologo di base: Borrelli: “Passo importante. L’aspetto psic… -