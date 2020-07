Amazon Alexa, importanti novità in arrivo per l’assistente vocale sia su Android che su iOS (Di martedì 28 luglio 2020) Amazon si prepara a introdurre diverse novità per le app Android e iOS di Alexa, il proprio assistente vocale, a partire da una schermata home riprogettata, fino all’introduzione dei suggerimenti per i nuovi utenti, la capacità di aprire e interagire con le altre app e molto altro ancora. Stando a quanto riportato da CNBC, le versioni aggiornate delle app Android, iOS e Fire OS presentano anzitutto una schermata Home completamente rinnovata, focalizzata soprattutto sui suggerimenti personalizzati basati sulle abitudini dell’utente. Se ad esempio quest’ultimo ascolta frequentemente degli audiolibri o è solito abbassare il volume dei propri auricolari Amazon Echo Buds, troverà presto in Home i comandi relativi, così da poterlo fare ... Leggi su ilfattoquotidiano

