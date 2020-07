Agostini: "Rossi è stato bravo, ma Yamaha deve ascoltarlo" (Di martedì 28 luglio 2020) Nelle interviste post gara del Gran Premio d'Andalusia Valentino Rossi ha ammesso che per 'questioni politiche' non ha sulla moto quello che lui vorrebbe e poi ha inviato ufficialmente una richiesta d'... Leggi su motosprint.corrieredellosport

motosprint : #Agostini: “#Rossi è stato bravo, ma #Yamaha deve ascoltarlo” - infoitsport : MotoGp, Agostini: 'Rossi va seguito: Yamaha ascolti le sue indicazioni' - corsedimoto : MOTOGP - Giacomo #Agostini analizza la seconda gara #MotoGP a #Jerez. E si dice sorpreso per le dichiarazioni di Va… - sportface2016 : #MotoGP, le dichiarazioni di #Agostini sul caso #Yamaha-#Rossi - TeknoIta : Se non c'era la politica e mio padre e mia sorella non morivano e non c'era mio cognato: 1981 Fortune a go go 1982… -