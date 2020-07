Adriana Volpe, ultimi gossip: matrimonio al capolinea? (Di martedì 28 luglio 2020) Sono molte le voci che ultimamente parlano di un’ Adriana Volpe single. Arriva dunque in diretta la risposta della presentatrice, scopriamola insieme. Dalla fine dell’edizione del Grande Fratello Vip, la loro relazione è sulla bocca di tutti. Non si parla d’altro del rapporto tra Adriana Volpe ed il marito Roberto Parli. Alcune voci affermano infatti … Leggi su viagginews

darveyfeels_ : Adriana Volpe versione trash sarà sempre la mia versione preferita ?? #OgniMattina - zazoomblog : Magalli querela Marcello Cirillo interviene Adriana Volpe - #Magalli #querela #Marcello #Cirillo - RAGAZZO_COMUNE : Adriana Volpe riesce a stupirci ogni giorno. #ognimattina - BlackTristan : @aspirantestoico beh, crea contenuti per bigodino. it - infoitcultura : Giancarlo Magalli, dopo la lite con Adriana Volpe querela un altro vip: 'Lui mente per finire sui giornali' -