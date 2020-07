A cosa serve il casellario giudiziale (Di martedì 28 luglio 2020) Il casellario giudiziale è una certificazione che viene rilasciata dalla Procura della Repubblica, con la quale la persona che ne fa richiesta, può venire a conoscenza di tutte le sentenze amministrative e giudiziarie che lo riguardano. L’articolo è il 3 del D. P. R. del 14 novembre del 2002, il numero 313. In questo articolo scopriremo e come richiederlo. Per risalire a tutti i rapporti che una determinata persona ha con la giustizia, abbiamo bisogno del casellario giudiziale, certificato che attesta tutti i provvedimenti civili e penali, tutte le condanne scontate e ancora pendenti, a carico di una persona. In base alle situazioni, possono esserci differenti certificati del casellario giudiziale, per esempio le condanne penali, la presenza di persone ... Leggi su quifinanza

lofioramonti : Era immaginabile. Quasi 4 milioni di banchi non si producono in poche settimane, ma in anni. E con il costo (900mln… - bancaetica : A cosa serve la cultura nel nostro Paese? Martedì 28 luglio il regista e documentarista #AndreaSegre e l'attore cin… - jackvsonm : RT @MonkeyssArct: vorrei far partire un mini thread sui tramonti perchè è l'unica cosa che mi tranquillizza e mi serve per oggi quindi iniz… - arohaitalia : [??] Durante la live di Elly delle Weki Meki, Rocky è entrato nella stanza MH: Uhm, state facendo un video? Promozi… - marpicoll : RT @valy_s: Luciano Nobili. Ma... a cosa serve? Com’è possibile che un personaggio simile sieda nel parlamento italiano!? #quartarepubblica -

Ultime Notizie dalla rete : cosa serve Fioramonti: “Azzolina pensa di sapere tutto, è arrogante. Ritorno in classe, cosa serve per settembre” Orizzonte Scuola Al via l’indagine sulla gestione Covid-19 in Piemonte

TORINO – Un gruppo di lavoro per indagare sulla gestione dell’emergenza Covid-19. Questo il compito del team che si è insediato oggi in Regione Piemonte, all’interno della Commissione Sanità del Cons ...

Bocelli risponde alle polemiche sull’intervento in Senato: “Sono stato frainteso”

Con la fondazione che porta il mio nome abbiamo cercato di recuperare subito tutto quello che serviva”. Il cantante lirico ricorda ... “la paura è la sola cosa di cui bisogna avere paura. Deve essere ...

TORINO – Un gruppo di lavoro per indagare sulla gestione dell’emergenza Covid-19. Questo il compito del team che si è insediato oggi in Regione Piemonte, all’interno della Commissione Sanità del Cons ...Con la fondazione che porta il mio nome abbiamo cercato di recuperare subito tutto quello che serviva”. Il cantante lirico ricorda ... “la paura è la sola cosa di cui bisogna avere paura. Deve essere ...