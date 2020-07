We Are Who We Are di Luca Guadagnino dal 9 ottobre su Sky, la miniserie sulle scoperte dell’adolescenza (teaser trailer) (Di lunedì 27 luglio 2020) Con il primo teaser trailer ufficiale della serie del candidato al premio Oscar Luca Guadagnino We Are Who We Are si presenta al mondo come una delle nuove uscite più attese di questo 2020 necessariamente povero di grandi prime visioni. Il regista di Chiamami Col Tuo Nome è qui al debutto assoluto con una serie televisiva e lo fa con due colossi come Sky ed HBO, coproduttori di questa miniserie composta da otto episodi: We Are Who We Are arriva in Italia il 9 ottobre su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW TV. Le atmosfere di Chiamami Col Tuo Nome non sembrano affatto un lontano ricordo, a guardare il teaser trailer di We Are Who We Are: la serie è una storia di formazione adolescenziale che vede una ... Leggi su optimagazine

SkyTG24 : 'WE ARE WHO WE ARE', la serie tv di Luca Guadagnino dal 9 ottobre su Sky - stanzedicinema : We Are Who We Are: il trailer della serie di Luca Guadagnino per HBO