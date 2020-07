Ultime Notizie Roma del 27-07-2020 ore 20:10 (Di lunedì 27 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale al microfono Giuliano Ferrigno aspetta l’informazione non posso tollerare che si dubiti della mia integrità di quella dei miei familiari sono le parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana riferendo nell’aula del consiglio regionale dopo le indagini che lo vedono coinvolto per la fornitura di camici da parte della dama Spa di cui è proprietario il cognato Andrea Dini in cui indagato per frode nelle pubbliche forniture Fontana mentito si dimetta commenta il capogruppo lombardo del MoVimento 5 Stelle Massimo De Rosa Giuseppe Mesi di fuga e poi un’ora di vuota paternale per il governatore del Veneto Luca Zaia Fontana una persona per bene e Saprà sicuramente dare spiegazioni e motivazioni non ha dubbi andiamo a Piacenza si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP il ... Leggi su romadailynews

fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - fanpage : Lopalco: “Non sono i migranti a causare la ripresa dei contagi” - GeekyAndSnob : @Il_Nerdastro Una delle migliori notizie delle ultime settimane! ?????? - Marco_Zum : Autostrade: l’accordo con il governo è già cambiato? Le ultime notizie -