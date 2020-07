«Sono molto preoccupato per la prossima stagione» (Di lunedì 27 luglio 2020) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai GrParlamento, per parlare della stagione attuale, del protocollo medico per l’attività sportiva e soprattutto del prossimo campionato. «La mia mente e il mio cuore Sono già al di là di questo campionato. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima … L'articolo «Sono molto preoccupato per la prossima stagione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

romeoagresti : #Sarri: “Non so se sia sottovalutato o meno. So solo che di allenatori in attività, che hanno vinto in Italia e in… - agorarai : 'Sono molto preoccupato per gli eventi di Piacenza. Ci sono le premesse per la sfiducia dello Stato. La cosa che mi… - AIRC_it : Un gruppo di ricerca dell' @unito sostenuto da AIRC ha messo a punto un vaccino basato su particelle simili a virus… - CaronteT : RT @Papryka5: Katarína Vavrová Evito un po’ le persone, salvo se sono molto forti, sanno scherzare e acquietarmi. Amelia Rosselli #Leggo… - HYUNJIMINIE_ : ma che cosa è successo? ci sono novità? sto in mezzo alle montagne e non prende molto quindi non so niente, SE CI S… -