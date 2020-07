Si getta dal terzo piano ma resta appesa ai fili dei panni. Carabiniere la salva (Di lunedì 27 luglio 2020) Esasperata dalle continue liti tra i genitori ha tentato di suicidarsi lanciandosi dal balcone della propria abitazione al terzo piano. A salvare la ragazza, una 19enne cinese da oltre 10 anni residente a Prato, sono stati i carabinieri intervenuti sul posto per una segnalazione di lite carabinieri Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/07/27/ragazza-si-getta-dal-terzo-piano-ma-resta-appesa-ai-fili-dei-panni-Carabiniere-la-salva/Si getta dal terzo pianoRagazza diciannovennesalvata da un ... Leggi su ilgiornale

infoitinterno : Roma, «Senza di lei non vivo più», ventenne si getta dal Pincio per la ex davanti alla nuova ragazza e muore - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: Roma: litiga con fidanzata e si getta giù dal #Pincio, muore 21enne - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: I nostri figli disperati. Ventunenne litiga con la fidanzata e si getta giù dal Pincio - SebyRusso3 : Roma, litiga con la fidanzata e si getta giù dal Pincio - infoitinterno : Litiga con la fidanzata e si getta dal Pincio: muore 21enne a Roma -