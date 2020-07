Serie A. Scudetto Juve. Complimenti Sarri, traditore del Sarriball ed inquilino del Palazzo che voleva conquistare (Di lunedì 27 luglio 2020) Stavolta Sarri non ha perso lo Scudetto in un albergo di Firenze. voleva espugnare il Palazzo con il Napoli, ne è diventato un inquilino. Ma l’impresa è compiuta. Dalla III Categoria allo Scudetto. Sarri è finalmente diventato un vincente. E nello sport la vittoria, come insegna casa Juve, è l'unica cosa che conta.Il nono titolo consecutivo dei bianconeri porta la firma di Sarri che si aggiunge a quella di Conte ( i primi tre della Serie) ed Allegri ( gli ultimi cinque). Sarri riesce finalmente a vincere in Italia, portando al Tricolore la formazione più forte sia prima che dopo il Covid-19.Questa vittoria però non salva la stagione di mister ... Leggi su optimagazine

SkySport : Nono scudetto Juve, cosa facevano i giocatori 9 anni fa - Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 2-0 Sampdoria (45+6' Ronaldo, 67' Bernardeschi) | Possessions: 62%-38% | Shots: 16-14 | T… - tuttosport : #Juve campione d'Italia: è il nono scudetto di fila! Trionfano #Sarri e #Ronaldo ?? - ArthurRichmon17 : RT @SkySport: Sarri: 'Se hanno vinto con me, sono davvero forti' - SkySport : Scudetto Juve, la festa dei giocatori sui social -