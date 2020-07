Serie A, designazioni 37ª giornata: gli arbitri delle partite del 28 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono stati designati gli arbitri di Parma-Atalanta e Inter-Napoli, partite valevoli per la 37ª giornata di Serie A L’Associazione Italiana arbitri ha reso noti gli arbitri per Parma-Atalanta e Inter-Napoli, le due partite che apriranno la 37ª giornata di Serie A martedì 28 luglio. PARMA – ATALANTA Martedì 28/07 h. 19.30 PAIRETTO ALASSIO – CAPALDO IV: AURELIANO VAR: NASCA AVAR: SCHENONE INTER – NAPOLI Martedì 28/07 h. 21.45 VALERI DEL GIOVANE – PRENNA IV: PRONTERA VAR: IRRATI AVAR: GALETTO Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il match Crotone Frosinone in programma oggi alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Gabriele Giustiniani; inoltre la gara dello Scida sarà visibile su diversi dispositivi com ...

Designazioni CAN B: Pisa-Ascoli sarà diretta da Giovanni Ayroldi

Il Responsabile della CAN B Emidio Morganti ha affidato la gara Pisa-Ascoli in programma lunedì 27 luglio (ore 21.00) e valida per la 37° giornata del Campionato Nazionale di Serie B a Giovanni Ayrold ...

