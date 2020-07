Semifreddo al caffè, la ricetta di Luisanna Messeri con pochi ingredienti (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ una delle ricette che Luisanna Messeri vieta ai minori di 12 anni, è il Semifreddo al caffè, una vera delizia ma con due belle tazzine di caffè ristretto e due tappini di liquore (questa è la dose che suggerisce la maestra in cucina), in più un biscotto bagnato con il caffè corretto con altro liquore, quindi per i piccoli non va davvero bene. E’ una vera ricettona di Luisanna Messeri, uno dei dolci golosi, facili e veloci da fare che consiglia sul suo bellissimo profilo Instagram. Per fare il Semifreddo al caffè di Luisanna Messeri c’è davvero bisogno di pochi ingredienti, che magari abbiamo già in casa. In pochi minuti ... Leggi su ultimenotizieflash

