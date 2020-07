“Se sei italiano, zitto e mosca…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Se sei italiano devi indossare la mascherina, stare distanziato, no all'aperitivo in spiaggia e guai alla movida. Se però sei straniero, senza nessun titolo per stare in Italia allora puoi venire e... Il commento di Annalisa Chirico sulla vicenda dei migranti scappati dai luoghi della quarantena.L'articolo “Se sei italiano, zitto e mosca…” proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

fedefederossi : Seeee te piaciss, se il riferimento è la mia ultima foto era la luce... Sono comunque sempre un africano non te la… - CardRavasi : Se sei diverso da me, fratello, lungi dall'offendermi, tu mi arricchisci (Antoine de Saint-Exupéry) - AndreaScanzi : E anche per oggi le hai prese come se non ci fosse domani, #Salvini. Sei straordinario. Quante soddisfazioni che mi… - swansmos : purtroppo ancora se non hai una figura a cui porre certe domande sei costretto a cercartele da solo su internet (ch… - AletrAmp : RT @AnnalisaChirico: È ufficiale:ci prendono per il culo. Se sei italiano, mascherina e distanziamento e guai-alla-movida. Se sei un migran… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se sei Mahmood, Ferragni e le popstar al museo: «Ma dov'è lo scandalo?» Corriere della Sera