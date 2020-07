Scuola, Azzolina: 'Si torna il 14 settembre. Aule sovraffollate colpa dei tagli del passato'. A Firenze didattica al teatro (Di lunedì 27 luglio 2020) 'Io rispondo a tutti quelli che manifestano perplessità. È chiaro che il 14 settembre, lo ribadisco ancora una volta, si ritornerà a Scuola . E per questo voglio tranquillizzare tutti quelli che hanno ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Azzolina Banchi singoli, Azzolina: “Basta allarmismo e fake news” Orizzonte Scuola Scuola, il protocollo per settembre: test a campione e medici di sorveglianza

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha ribadito che la scuola inizierà il 14 settembre. A meno di due mesi dal rientro in classe, però, sono ancora tante le incognite riguardanti la sicurezza ...

Azzolina: "Banchi? Falso che li pagheremo 300 euro"

"Basta allarmismo e fake news. Il giornale 'La Verità' oggi, in prima pagina, sostiene che io voglia pagare i banchi singoli 300 euro. È una notizia assolutamente falsa". Così su Fb la ministra dell'I ...

