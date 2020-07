Salvini, Fontana accusato di aver ricevuto eredità (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 LUG - "Il povero Fontana è accusato di aver ricevuto l'eredita dalla madre e la sua colpa è che era in Svizzera". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini a un convegno sul ... Leggi su corrieredellosport

LegaSalvini : #SALVINI: IL CASO FONTANA? UNA VERGOGNA, INDAGATO PER REGALO - LegaSalvini : #SALVINI: «FONTANA INDAGATO? UNA SCHIFEZZA LA GIUSTIZIA ALLA PALAMARA» - fattoquotidiano : Camici Lombardia, Salvini rispolvera la “giustizia a orologeria”. Di Battista: “Cazzaro”. Pd e Leu e M5s: “Fontana… - romi_andrio : RT @opificioprugna: #Salvini: 'Fontana è indagato per colpa dei magistrati corrotti come #Palamara'. Sì, e il riscaldamento globale deriva… - ANPIBsCarmine : RT @janavel7: Un vero leghista crede che: 1- Fontana volesse fare una donazione di camici. 2- Salvini, a suo tempo, abbia chiuso i porti. 3… -