Salerno, Picchiava e Costringeva La Compagna a Guardarlo Mentre Aveva Rapporti con Altre (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 25enne residente a Pagani ha sequestrato la ragazza poi la Costringeva a vendere droga, la Picchiava con una padella e la portava in locali per scambisti intrattenendo Rapporti sessuali davanti a lei. Usava violenza fisica e psicologica verso la Compagna di 25 anni, alla fine lei ha denunciato e il giovane è stato arrestato lo scorso febbraio. Il colpevole sarebbe un 35enne di Nocera Inferiore, era già noto alle autorità per essere stato trovato con diverse dosi di cocaina addosso venendo messo momentaneamente in manette appena 10 giorni prima. La donna Aveva accettato di andare a vivere assieme a lui in un appartamento a Pagani, sempre nel salernitano, finendo presto in un circolo vizioso fatto di abusi fisici e psicologici. Le Aveva ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Picchiava Minacciava di morte e picchiava la madre per la droga: arrestato 27enne a Salerno SalernoToday