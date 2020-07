Reddito di cittadinanza e pensioni: dubbi su aumenti e tagli (Di lunedì 27 luglio 2020) Oggi è previsto il pagamento per il Reddito di cittadinanza e per chi riceve le pensioni. Ci saranno delle novità per entrambe le prestazioni Oggi è il giorno di paga. A chiunque spettino sia il Reddito di cittadinanza che le pensioni, oggi sono in arrivo entrambe le misure indicate dal Governo dopo le riforme. Il cedolino della pensione di Agosto è già scattato, ed anche la mensilità dell’RDC per gli aventi diritto è già passibile di erogazione. Infatti, l’INPS ha annunciato che anche questo mese il pagamento delle pensioni sarebbe stato anticipato. Troppo alto il rischio dei contagi e quindi meglio non creare assembramenti negli uffici. Per il ritiro presso l’ufficio postale, invece, ... Leggi su zon

