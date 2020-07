Recovery fund, si ragiona sul piano di investimenti. Ma cresce la tensione sul Mes (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Premier Conte pronto ad avviare i lavori per la stesura del piano nazionale per il Recovery fund. Ma c’è da chiudere la partita del Mes. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intenzionato a risolvere presto la partita tecnica sulla gestione dei fondi del Recovery fund. Già in settimana dovrebbe andare in scena la prima riunione della cabina di regia che dovrà occuparsi della stesura del piano nazionale che nei prossimi mesi dovrà essere inviato a Bruxelles. E parliamo di un documento di grande importanza. In base ai contenuti del piano l’Ue deciderà se l’Italia può ricevere i fondi e quanti. Recovery fund, Conte vuole un cambio di passo Il premier, ... Leggi su newsmondo

Non era scontato. Ma il 21 luglio scorso i leader europei hanno raggiunto l’accordo sul Recovery Fund ed il bilancio Ue 2021-2027, in coda a un negoziato record durato quattro giorni e quattro notti.

Un patto per il Sud

Inutile girarci intorno tra i progetti di utilizzo del Recovery fund. Un posto in prima fila dovrà averlo il Sud. Senza il Mezzogiorno l’Italia può scordarsi di tornare a crescere. Perché continuare a ...

