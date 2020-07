Quarantena obbligatoria, ma 100 migranti fuggono dal centro di accoglienza (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono fuggiti dal Cara di Pian del Lago, in provincia di Caltanissetta: non ci sarebbe rischio di contagio da Covid. Un centinaio di migranti, tutti originari della Tunisia, in fuga dal centro di accoglienza Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta. Sono scappati domenica pomeriggio: immediate sono scattate le ricerche, con decine di agenti di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

