Piero Pelù e Tosca al Mei ‘anno zero’, a Faenza dal 2 ottobre (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – Un anno zero, una ripartenza per la musica indipendente e per il Mei. È stata infatti presentata la 25esima edizione del Mei-Meeting Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre a Faenza. Leggi su dire

settesere : FAENZA: Piero Pelù e Tosca primi ospiti ufficiali della nuova edizione del Mei - SMSNEWSOFFICIAL : PIERO PELÙ, TOSCA, GIANNI MAROCCOLO e OMAR PEDRINI sono i primi ospiti annunciati del MEI 2020 - Ravenna24ore : Piero Pelù, Tosca, Gianni Maroccolo e Omar Pedrini sono i primi ospiti annunciati del MEI 2020 - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Jovanotti Feat. Ligabue & Piero Pelù - Il Mio Nome è Mai Più - Ellass1508 : Piero Pelù spacca sempre,sta niente da fare ?? #BattitiLive. -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Pelù L'autobiografia di Vasco Rossi su Facebook e i suoi commenti su Baglioni, Pelù e Minghi Soundsblog.it