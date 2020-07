Pensioni di agosto in pagamento da oggi, 27 luglio: le date per il ritiro (Di lunedì 27 luglio 2020) Come accaduto nel mesi precedenti, dall’inizio dello stato di emergenza per contenere i contagi del Coronavirus, anche le Pensioni del mese di agosto saranno pagate in modo scaglionato e con anticipo. I pagamenti inizieranno proprio da oggi, lunedì 27 luglio. Vediamo le date in cui andare ad effettuare il ritiro allo sportello in base all’iniziale del proprio cognome. pagamento Pensioni agosto Anche per questo mese, non sapendo ancora se lo stato di emergenza sarà prorogato dopo il 31 luglio, è stato predisposto il pagamento anticipato delle Pensioni all’ufficio postale. Con una nota Poste Italia ha pubblicato il calendario dei pagamenti, ... Leggi su notizieora

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di agosto verranno accreditate a partire da oggi per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I tito ...

Aumento Pensione di invalidità 2020: quando spetta, nuovi importi, e novità

Ovviamente per potersi vedere arrotondare l’assegno della pensione è necessario soddisfare alcuni requisiti legati al reddito, che riepiloghiamo nelle seguenti righe. L’aumento in linea teorica ...

