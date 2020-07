Olivia de Havilland è morta: malattia e causa morte della diva, chi era (Di lunedì 27 luglio 2020) Olivia de Havilland è morta: malattia e causa morte della diva, chi era Il 1° luglio 2020 Olivia de Havilland aveva compiuto la bellezza di 104 anni. Venticinque giorni dopo è spirata per cause naturali, diventando l’ultima star del film Via col Vento ancora in vita a lasciare questo mondo. Ma il suo nome non può certo essere identificato solamente con il film di Victor Fleming, finito recentemente al centro delle cronache per il ritiro effettuato da HBO, che ha sospeso il film del suo catalogo di contenuti streaming. Andiamo a scoprire chi era Olivia de Havilland e com’è stata la sua carriera, omaggiandola in questo breve profilo ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Olivia Havilland È morta Olivia de Havilland Il Post Addio a Olivia de Havilland, a 104 anni era l’ultima del cast di "Via col Vento" ancora in vita

Con la morte di Olivia de Havilland se ne va un pezzo importante della storia del cinema americano. L’attrice, che è venuta a mancare sabato alla veneranda età di 104 anni, era infatti l’ultima person ...

(What Ever Happened to Baby Jane?) con le due stesse protagoniste, Bette Davis e Joan Crawford; ma quando la Crawford si ammalò di polmonite venne scritturata Olivia de Havilland, sembra su ...

