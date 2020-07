Nuovo anno scolastico, la bozza dell’intesa tra sindacati e Miur: test sierologici, supporto psicologico, percorsi per il distanziamento (Di lunedì 27 luglio 2020) Nessuno potrà entrare a scuola con la febbre oltre i 37,5 o anche in presenza di sintomi influenzali. Ai dipendenti potrà essere misurata la temperatura dal personale formato scegliendo tra gli addetti al primo soccorso. Dovranno essere fatti test sierologici a tutto il personale scolastico in forma volontaria e test a campione per gli studenti. All’interno degli edifici scolastici verranno segnalati i percorsi da effettuare attraverso una segnaletica a terra che indicherà anche il distanziamento da tenere. Tutti coloro che entreranno a scuola dovranno portate la mascherina mentre per gli studenti si deciderà a fine agosto. Ci sarà un supporto ... Leggi su ilfattoquotidiano

LiciaRonzulli : La presidente del #Senato è stata strumentalmente attaccata per aver rivendicato la centralità del Parlamento, un i… - espressonline : Iran, Narges Mohammadi in carcere col Covid senza cure mediche. L'appello dei figli: «Aiutateci a sentire di nuovo… - Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: Nuovo anno scolastico, la bozza dell’intesa tra sindacati e Miur: test sierologici, supporto psicologico, percorsi per… - Dogga15620683 : RT @mainellavita: I Bangtan in questo 2020: Hanno rilasciato Mots7, partecipato ad esibizioni live, hanno rilasciato un album giapponese, s… - fattoquotidiano : Nuovo anno scolastico, la bozza dell’intesa tra sindacati e Miur: test sierologici, supporto psicologico, percorsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo anno Nuovo anno scolastico, proseguono a Santarcangelo gli incontri organizzativi AltaRimini La più antica "grapperia" si rinnova, nasce Distilleria Nardini Spa

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - A 241 anni si cambia. Dalla Ditta Bortolo Nardini ... L'affidamento della gestione operativa ad un nuovo team manageriale viene annunciato, in una nota, dalla stessa ...

Lecco Film Fest, dal 30 luglio è di scena il grande cinema

LECCO – Lecco si appresta ad accogliere, dal 30 luglio al 2 agosto prossimi, la prima edizione di “Lecco Film Fest – Donne oltre gli schermi”, evento promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo, rivi ...

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - A 241 anni si cambia. Dalla Ditta Bortolo Nardini ... L'affidamento della gestione operativa ad un nuovo team manageriale viene annunciato, in una nota, dalla stessa ...LECCO – Lecco si appresta ad accogliere, dal 30 luglio al 2 agosto prossimi, la prima edizione di “Lecco Film Fest – Donne oltre gli schermi”, evento promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo, rivi ...