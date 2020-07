Notte Bianca 1 Agosto a Udine con i Seven Eleven e e-Lisa Prenotazione obbligatoria! (Di lunedì 27 luglio 2020) Sabato 1 Agosto (dalle ore 20.00) il Castello di Udine, in occasione della Notte Bianca, ospiterà i Seven Eleven – U2 Tribute e e-Lisa, la straordinaria Dj Producer friulana. Dal 2011 la band dei Seven Eleven, accumunati da una grande passione per i mitici U2, ripropone i più grandi classici della band irlandese dai primi album fino agli ultimi lavori, curando nei minimi dettagli i suoni e gli arrangiamenti che hanno reso famosi gli U2 in tutto il mondo. “I will follow”, “One”, “New Year’s Day”, “Sunday Bloody Sunday”, “Beautiful Day”, “Elevation”, “Vertigo” sono solo alcuni ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Notte Bianca A Udine tornano il concerto del risveglio e la notte bianca Nordest24.it “Notte sotto le stelle” in centro nel primo giorno dei saldi estivi

Dopo la “Notte bianca” dello scorso 4 luglio in corso Centocelle arriva la “Notte sotto le stelle”. Si tratta di un’iniziativa proposta dai commercianti del centro e in programma sabato prossimo, il p ...

Trastevere, notte di violenze. Auto imbrattate di sangue, indaga la polizia scientifica

Questura mobilitata per risse e aggressioni delle ultime ore. Chiuso ponte Sisto in cerca di tracce ematiche. Il pestaggio più grave sul cofano di una Volkswagen Up con il sangue incrostato Stavolta h ...

