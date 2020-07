Non riusciva a dimenticare la ex: 21enne si uccide gettandosi dal Pincio davanti alla nuova ragazza (Di lunedì 27 luglio 2020) 'A un certo punto si è intristito'. Il discorso è ritornato, come sempre, sulla 'ex fidanzata', ma 'non abbiamo litigato'. E così davanti, a lei - la ragazza che lo frequentava da 5 mesi - si è ... Leggi su globalist

tg2rai : Il rogo alla Cattedrale di #Nantes, confessa il volontario ruandese della diocesi. Era stato fermato, rilasciato e… - peterkama : RT @domenicomarock: Proteggetevi. Mettetevi la mascherina. Oggi ho assistito (da lontano)al ricovero di un 16enne che non riusciva più a re… - maria51933722 : @M5S_Europa @EleonoraEvi Quello che più impressiona è che tutto succedeva mentre i lombardi si ammalavano a migliai… - enricog571 : Certo Pancani Specifichiamo bene Regolarizzati Perché se mancava la tua illuminante e obiettiva specificazione n… - CarmenS28901124 : RT @NadiaPasticcio: Frequentavo un ragazzo che faceva più di 200km per vedermi anche solo poche ore. Dolce, timido e gentile. Usava le can… -