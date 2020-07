Name That Tune: Papi fa Sarabanda con ‘furore’ (Di lunedì 27 luglio 2020) Enrico Papi È quasi impossibile pensare ad Enrico Papi e non associarlo a Sarabanda, croce e – soprattutto – delizia della sua carriera, nonché suo programma più longevo condotto, tra prime time e access, dal 1997 al 2005 e poi nell’estate del 2017, sempre su Italia 1. Il conduttore ha più volte manifestato l’intenzione di rifare il noto quiz musicale e, palinsesti alla mano, nel corso della prossima stagione televisiva sarà accontentato. O quasi. Il suo nuovo show è basato sul format di NBC Name That Tune, proprio come lo era Sarabanda (e prima ancora Il Musichiere di Mario Riva). Il titolo è lo stesso della versione originale, accompagnato dal sottotitolo italiano: Indovina la canzone. ... Leggi su davidemaggio

nnrhayati_ : RT @kiwisugar18: 'What's your name? Odella? Hotella? Nutella? O...della? ALL OF YOU ARE SAYING THE SAME THING! There's 24 of you going Odel… - Octodaddi : OH WAIT THAT'S HIS FIRST NAME SDGFGHDFGFHGFG - giuuk : “Name That Tune”: Enrico Papi torna con la sua nuova versione di “Sarabanda” - estatae : io ancora oggi mi chiedo perché namjoon non abbia tenuto runch randa come stage name that shit is powerful af - oliascemeliac : What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. Cosa c’è in un nome? Ciò che ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Name That Name That Tune: ecco quando inizia il nuovo Sarabanda di Enrico Papi RDS 100% Grandi Successi Devya Band, on line il nuovo album ‘When aliens call my name’

When aliens call my name è il nuovo album digitale interamente pubblicato dalla White Dolphin Records in distribuzione su tutte le piattaforme digitali. Otto imperdibili tracce musicali create ad arte ...

Oxford vaccine gives strong Covid immune response - Lancet

stdClass Object ( [id] => 1074 [pro_name] => studio di chiropratica e riequilibrio energetico posturale [published] => 1 [approved] => 1 [agent_id] => 1167 [image] => [agent] => stdClass Object ( [id] ...

When aliens call my name è il nuovo album digitale interamente pubblicato dalla White Dolphin Records in distribuzione su tutte le piattaforme digitali. Otto imperdibili tracce musicali create ad arte ...stdClass Object ( [id] => 1074 [pro_name] => studio di chiropratica e riequilibrio energetico posturale [published] => 1 [approved] => 1 [agent_id] => 1167 [image] => [agent] => stdClass Object ( [id] ...