Migranti in fuga dalla struttura di Porto Empedocle (Di lunedì 27 luglio 2020) . Ricerche in corso da parte di polizia e carabinieri. Porto Empedocle – . Nel pomeriggio di lunedì 27 luglio 2020 un centinaio di profughi hanno fatto perdere le proprie tracce dall’impianto della Protezione Civile per ospitare i rifugiati che negli ultimi giorni sono arrivati in Italia. Immediate le ricerche da parte dei carabinieri e della polizia che sono al lavoro per rintracciare i fuggitivi per riportarli nella struttura che ha una capienza massima di 100 persone, ma ne ospitava 520. Il numero dei Migranti scappati non è stato comunicato anche se La Repubblica parla di un centinaio di persone che hanno lasciato la struttura. Seconda fuga in poche ore Si tratta di una seconda fuga da una struttura di ... Leggi su newsmondo

