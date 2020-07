L'Inter vuole acquistare Sanchez: la strategia nerazzurra (con sconto) per convincere lo United (Di lunedì 27 luglio 2020) In casa Inter c'è da trovare una soluzione alla delicata questione di Alexis Sanchez. Il cileno, arrivato a Milano la scorsa estate con la formula del prestito dal Manchester United, resterà in nerazzurro almeno fino al 5 agosto, quando la squadra di Antonio Conte affronterà il Getafe nella gara secca valida per gli ottavi di finale di Europa League. Genoa CFC v FC Internazionale - Serie A La dirigenza nerazzurra è al lavoro per prolungare la permanenza del gioiello di Tacopilla almeno fino... Leggi su 90min

fcin1908it : Lukaku vuole il 30 e lode. L'Inter ha avuto ragione, ora il belga vuole placare la fame di trofei - inter_versilia : La cessione di Lautaro è vitale se si vuole VINCERE il prossimo anno. Oggi Lautaro non consente di farci vincere, s… - MilanoIsRed1 : RT @86_longo: ?? Il #Crotone torna in A e vuole un mercato importante. Piacciono #Esposito dell'#Inter e #Pobega del #Milan - MarcoLe86931402 : RT @losqualosaltato: Su #QSVS stanno attaccando Conte perchè si sono inventati che abbia detto all'inter che vuole mollare l'europa league… - Torocuchu90 : RT @losqualosaltato: Su #QSVS stanno attaccando Conte perchè si sono inventati che abbia detto all'inter che vuole mollare l'europa league… -