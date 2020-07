Lino Guanciale si sposa, la reazione dell’ex fidanzata storica sorprende tutti (Di lunedì 27 luglio 2020) Il matrimonio segreto di Lino Guanciale ha lasciato senza parole i fan, in molti sono curiosi di sapere come ha reagito la sua ex fidanzata storica, con la quale è stato legato per ben dieci anni. Fonte Foto: Gettyimages.itLino Guanciale, uno degli attori più amati della televisione italiana, si sposato di recente con la sua fidanzata Antonella Liuzzi. Il matrimonio in gran segreto ha sorpreso molto i fan, i due stanno infatti insieme da circa un anno e nessuno si aspettava che avessero già intenzioni così serie. Una vera sorpresa per gli ammiratori di Lino, il noto attore veniva infatti da una relazione molto lunga, per ben dieci anni è stato infatti fidanzato con la ... Leggi su chenews

miaamataalice : RT @xbiebsismyidol_: confermate che ogni volta che nominano Lino Guanciale in tv vi prende un colpo? - _Arimoon88 : @Sagittario09 Anche ioooo, l'ho vista più di una volta ?????????? poi c'era pure Lino Guanciale ???? - Ourstarrynight3 : RT @xbiebsismyidol_: confermate che ogni volta che nominano Lino Guanciale in tv vi prende un colpo? - AStimma : RT @itss_nesss: ma quindi lino guanciale e gianmarco saurino sono destinati a fare gli avvocati? #nondirloalmiocapo2 #chediociaiuti https:/… - _imadisaster : @bIacksIupin vabe ma anche lino guanciale mi va benissimo?? -