Lampedusa, sbarcano altri 114 migranti. All’hotspot ce ne sono 650, ma c’è posto per 95 (Di lunedì 27 luglio 2020) Lampedusa sotto assedio. L’isola è totalmente invasa di migranti, con sbarchi che si susseguono ora dopo ora e persone affollate nell’hotspot, ormai al collasso. Ne scappano quanti ne arrivano, o forse più. La Sicilia è al collasso a causa della situazione migranti. Gli sbarchi sono ripresi in maniera esponenziale, in questi giorni, tanto che l’hotspot … L'articolo Lampedusa, sbarcano altri 114 migranti. All’hotspot ce ne sono 650, ma c’è posto per 95 proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

