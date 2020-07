La storia dell’orso M49, o Papillon, scappato per la seconda volta dal centro Casteller (Di lunedì 27 luglio 2020) Un anno dopo la sua prima fuga, l’orso M49 è nuovamente fuggito dal recinto del Casteller. Il profumo di libertà, ancora una volta, ha prevalso su tutto. Anche sul fatto che l’animale era stato castrato dopo la prima fuga, avvenuta lo scorso anno dopo essere stato catturato per un’escalation di predazioni messe a segno dall’orso. … L'articolo La storia dell’orso M49, o Papillon, scappato per la seconda volta dal centro Casteller NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

