Giada Pezzaioli incinta, dramma in ospedale: "Mi avevano detto per errore che avevo subito un aborto" (Di lunedì 27 luglio 2020) Giada Pezzaioli è in attesa del secondo figlio da Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne, tra i più amati della trasmissione di Canale 5. Sebbene il periodo della gravidanza regali generalmente per natura grandi soddisfazioni, sostenute dalla gioia di avere una nuova vita fra le mani, tuttavia Giada Pezzaioli ha vissuto alcuni momenti di panico nel corso delle prime settimane di gestazione.Nei primi mesi di gravidanza, la modella ed ex concorrente di Miss Italia ha infatti subito una minaccia di aborto, che l'ha costretta a recarsi dai medici in ospedale. Medici che, stando al racconto di Giada, le avrebbero comunicato di aver perso il bambino. Ma non è andata così, ecco il suo racconto dall'entrata in ... Leggi su blogo

