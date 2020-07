Fuga dal Cara di Caltanissetta, già ripresi 118 dei 184 migranti (Di lunedì 27 luglio 2020) commenta Sono stati rintracciati e riportati al Cara di Pian del Lago di Caltanissetta 118 dei 184 migranti che si erano allontanati domenica dalla struttura. I profughi erano obbligati a rispettare ... Leggi su tgcom24.mediaset

