Formula 1, Silverstone ospita il Gran Premio di Gran Bretagna: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara (Di lunedì 27 luglio 2020) Un week-end di riposo per la Formula 1, che ieri ha lasciato spazio alla MotoGp in attesa di scendere in pista nel prossimo fine settimane per il Gran Premio di Gran Bretagna. Peter Fox/Getty ImagesSi tratta del quarto appuntamento del Mondiale 2020, fin qui dominato dalla Mercedes, capace di imporsi sia nelle due gare disputate in Austria che in Ungheria. Sul tracciato di Silverstone saranno ancora le ‘Frecce Nere‘ le favorite per il successo, con Red Bull e Racing Point pronte a mettere i bastoni tra le ruote a Hamilton e Bottas. Chiamata al riscatto anche la Ferrari, in difficoltà a Budapest sia con Vettel che con Leclerc. Ecco il programma completo: Giovedì 30 luglio Ore 14:00 – conferenza ... Leggi su sportfair

