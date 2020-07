Eni lancia nuove tariffe giornaliere forfettarie e trasparenti per Enjoy (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Enjoy, il servizio di car sharing di Eni, lancia nuove tariffe giornaliere che da oggi è possibile scegliere per spostarsi liberamente a bordo delle 500 rosse: le nuove tariffe sono pensate per muoversi in città, per partire per un weekend fuoriporta, per un viaggio di lavoro o per le vacanze. Le tariffe sono forfettarie e trasparenti, fino a quindici giorni consecutivi, e prepagate. Utilizzare le tariffe è semplice: basta prenotare l’Enjoy più vicina, selezionare l’opzione giornaliera tra le tariffe di noleggio, indicare per quanti giorni si vuole utilizzare il veicolo e confermare la prenotazione. Il costo ... Leggi su quifinanza

