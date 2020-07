Diasorin prosegue l’acquisto di azioni proprie (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, Diasorin rende noto di aver acquistato, tra il 20 e il 24 luglio 2020, complessivamente 16.000 azioni proprie al prezzo medio di 175,363719 euro, per un controvalore complessivo pari a 2.805.819,50 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 24 Aprile 2019. A seguito degli acquisti comunicati e considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 24 luglio, l’azienda produttrice di apparati diagnostici detiene 1.222.112 azioni proprie pari al 2,1844% del capitale sociale. A Piazza Affari, intanto, amplia il margine di guadagno Diasorin, rispetto ai ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Diasorin prosegue Diasorin prosegue l'acquisto di azioni proprie Borsa Italiana Diasorin prosegue l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, DiaSorin rende noto di aver acquistato, tra il 20 e il 24 luglio 2020, complessivamente 16.000 azioni proprie al prezzo medio di ...

Calo nei mercati europei, Milano inclusa

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'S&P-500. L'Euro ...

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, DiaSorin rende noto di aver acquistato, tra il 20 e il 24 luglio 2020, complessivamente 16.000 azioni proprie al prezzo medio di ...(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'S&P-500. L'Euro ...