Caso Trentini, assolti Mina Welby e Marco Cappato: non è stata istigazione al suicidio (Di lunedì 27 luglio 2020) Sentenza a suo modo storica quella emessa oggi dalla Corte di Assise di Massa, che oggi si è espressa sul Caso di Davide Trentini. Malato di SLA e morto nel 2017, Trentini rappresenta assieme a Dj Fabo un altro dei casi simbolo della lotta per il diritto all’eutanasia dei malati terMinali e affetti da malattie neurodegenerative, come appunto la sclerosi multipla. A processo erano imputati Mina Welby, moglie di Piergiorgio Welby e Marco Cappato: entrambi erano accusati di istigazione al suicidio. La sentenza: Mina Welby e Marco Cappato assolti Come aveva riferito Marco ... Leggi su thesocialpost

HuffPostItalia : Eutanasia, Mina Welby e Marco Cappato assolti per il caso Trentini - fanpage : Caso Trentini, Marco Cappato e Mina Welby sono stati assolti - bendellavedova : L’assoluzione di #MinaWelby e #MarcoCappato dall’accusa di istigazione e aiuto al suicidio per il caso #Trentini è… - albertodelio : RT @giulianopisapia: Mina Welby e @marcocappato sono stati assolti a Massa al processo per il caso Trentini. Una sentenza giusta: ora inter… - dreamChaser1789 : Serve una normativa, che qualcuno sta già boicottando. #27LUGLIO #Finevita, caso Davide Trentini. Marco #Cappato e… -