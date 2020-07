Briatore attacca il governo e il web si scatena: il motivo (Di lunedì 27 luglio 2020) “Non hanno mai lavorato un’ora nella loro vita. Non hanno mai chiesto un mutuo alle banche, non sono mai andati a negoziare con i sindacati”. Così Flavio Briatore, nel corso della trasmissione Stasera Italia, ha attaccato il governo. Reo, secondo l’imprenditore, di aver al comando persone che non sanno cosa sia la vita. “Non hanno idea della vita reale. Vivono in una bolla, fra di loro se la scrivono e se la contano. Tutta gente senza esperienza… esperienza zero. Tutti ragazzini che non hanno mai fatto un cavolo”, rincara la dose il team manager di Formula 1. Un discorso che non è andato giù a popolo di internet, che soprattutto su Twitter, ha avuto da ridire su quanto affermato da Briatore. Briatore, gli attacchi via social Lui sì ... Leggi su italiasera

Tra chi è stato aspramente critico nei confronti del governo per la gestione dell'emergenza coronavirus, in ogni suo aspetto e sin dal principio, c'è Flavio Briatore. E mister Billionaire, ospite in c ...

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci nel cast? Parla lei

L'ex moglie di Flavio Briatore sulla partecipazione al Grande Fratello Vip dichiara: "ll mio nome lo fanno da anni".

