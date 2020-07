Benevento, per la sfida con il Chievo in tribuna un ospite d’eccezione (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Svolte le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, Kamil Glick ha subito raggiunto la sua nuova destinazione. Il difensore polacco è arrivato nel pomeriggio in città e questa sera, al fianco del Presidente Vigorito, seguirà dalla tribuna la sfida tra i giallorossi di Inzaghi e i gialloblu clivensi. Si tratta del primo rinforzo sul mercato per la squadra di Vigorito dopo che è andato in fumo l’acquisto dell’ex attaccante del Chelsea e del Lille Remy. L'articolo Benevento, per la sfida con il Chievo in tribuna un ospite d’eccezione proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

