Benevento-Chievo 0-1, clivensi di nuovo in zona play off (Di lunedì 27 luglio 2020) Un buon Chievo riesce come da pronostico, a vincere sul campo dei dominatori della stagione di B, il Benevento di Filippo Inzaghi. La squadra di Aglietti, in vantaggio dopo solo 10 minuti, è riuscita con grande tenacia e determinazione a mantenere l’importante punteggio fino alla fine, ottenendo 3 punti che la fanno rientrare prepotentemente in zona play off! Il risultato finale, Benevento-Chievo 0-1 è un colpo davvero importante nella lotta promozione per i veronesi! LE FORMAZIONI: Benevento (4-2-3-1): Montipò; Maggio, Barba, Caldirola, Pastina (46° Rillo); Basit (58° Tello), Hetemaj; Kragl, Improta (77° Di Serio), Insigne (71° Sau); Moncini. All. Inzaghi. Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, ... Leggi su sport.periodicodaily

