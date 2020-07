Autostrade, il Ministero attacca la società per la Liguria (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Ministero dei Trasporti avvia il procedimento per scontrarsi con Autostrade. La società ribatte e non riesce a capire il perché della contestazione Una battaglia che è tutt’altro che finita. Ci vorranno trenta giorni per le deduzioni di ASPI, società che detiene il controllo di Autostrade. A Settembre, infatti, ci saranno le prime audizioni al Ministero dei Trasporti. Entro fine anno, invece, dovrebbe essere formulato il verdetto. I pronostici sono due: o una multa milionaria nei confronti della società o, in caso di non ottemperanza e reiterazione della violazione, addirittura la revoca della concessione. Il motivo dell’inchiesta è naturalmente legato alla Liguria. Ma non c’è solo questo. Vi è anche una punizione per via del ... Leggi su zon

