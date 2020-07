A Cuneo il comune fa la guerra ai senza tetto (Di lunedì 27 luglio 2020) È ormai polemica aperta tra il questore di Cuneo e le associazioni del terzo settore della città, accusate dal capo della polizia cuneese, Emanuele Ricifari, di contribuire ad aumentare l’assembramento dei senza tetto presso il Movicentro e di «arrecare un danno alla comunità, ritenendo di fare del bene» (Cuneodice, 24 luglio). Gli spazi del Movicentro, nei pressi della stazione ferroviaria di Cuneo, a seguito della chiusura del sottopassaggio avvenuta a inizio giugno, avevano visto aumentare la presenza dei senza tetto, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

È ormai polemica aperta tra il questore di Cuneo e le associazioni del terzo settore della città, accusate dal capo della polizia cuneese, Emanuele Ricifari, di contribuire ad aumentare l’assembrament ...(ANSA) - CUNEO, 27 LUG - Buoni vacanza per medici e infermieri impegnati in prima linea contro il Covid-19. E' l'omaggio di Chiusa Pesio, 3.600 abitanti in provincia di Cuneo, al personale sanitario d ...